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Политика

Владимир Путин провел встречу с участниками проекта "Время героев"

17 июня 2024 11:21  [124] Политика

Президент России Владимир Путин встретился с участниками программы "Время героев" в Мастерской управления "Сенеж", сообщает kremlin.ru.

В ходе беседы с военнослужащими - участниками СВО глава государства рассказал об идеи создания проекта.

"Как вы наверняка слышали, сама идея организовать эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов – участниками специальной военной операции в Петербурге. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят. Причём там ребята были и с тяжёлыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, что ли, внутренним и с образованием хорошим. Я сидел, смотрел на них и думал: одна из проблем сегодняшнего дня – собственно, это всегда проблема присутствует, но сегодня в особенности, потому что у нас очень много изменений в стране происходит и в технологиях, и в образе жизни, и в стандартах управления, и одна из важнейших задач – это кадры", - отметил президент.

"И конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть ещё и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях", - добавил глава государства.

По словам Владимира Путина, выпускники программы "Время героев" не обязательно должны посвящать себя именно военному делу, хотя и такой вариант не исключен.

Напомним, что известные политики стали первыми лекторами на проекте "Время героев".

Ранее сообщалось, что Общественный совет проекта "Время героев" утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе "Время героев".

"Время героев" – это программа развития для участников СВО. Она реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления "Сенеж". В рамках программы по поручению президента России участники проходят подготовку, в том числе, для работы на руководящих должностях в органах власти и госкорпорациях.

 

 

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Теги:
Владимир Путин СВО
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