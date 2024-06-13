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Общество

Более полусотни жителей Москвы госпитализированы в тяжёлом состоянии с ботулизмом

17 июня 2024 14:20  [148] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В больницах Москвы в тяжёлом состоянии после отравления продуктами с ботулизмом находятся 55 человек, из них 30 - в реанимации. Всего за медицинской помощью обратился 121 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным следствия, в период в минувшие выходные в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления начали обращаться первые пострадавшие. Перед этим они заказывали продукты через службы доставки "Кухня на районе".

По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком", которые производили ООО "Локалкитчен" и ООО "Гастропорт". Деятельность компаний приостановили, в них организованы обыски: следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы организаций, которые производили и поставляли товары.

По факту массового отравления потребителей ведётся эпидемиологическое расследование, специалисты определили основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления.

Занимавшийся доставкой сервис "Кухня на районе" объявил, что временно прекращает работу для проверки всех продуктов, которые есть в наличии.

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Теги:
Здоровье Отравление Продовольствие
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