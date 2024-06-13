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Нижегородская область вошла в топ-3 по эффективности ведения лесного хозяйства

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область заняла лидирующие позиции в рейтинге Рослесхоза по оценке эффективности ведения лесного хозяйства в России в 2023 году. 

Как сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, регион занял третье место в стране и второе в ПФО. 

По словам министра лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, такой результат закономерен: регион принимает активное участие в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". За последние пять лет в регионе ежегодно восстанавливается более 13,8 тысячи гектаров леса.

Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 32 критериям, которые разделили на шесть групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.

По данным министерства, с 2019 года Нижегородская область неизменно входит в рейтинг 10 лучших регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в стране. Такие результаты достигаются благодаря эффективной работе по выявлению правонарушений в области лесного законодательства, проведению противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, цифровой трансформации лесного хозяйства, а также слаженному взаимодействию специалистов лесной отрасли.

Ранее сообщалось, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.

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Теги:
Лесное хозяйство Рейтинг
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