Молодые парламентарии обсудили в Городце единый стандарт работы Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В рамках III Съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь в Городце впервые прошел трек "Молодежный парламентаризм и патриотическое воспитание". В работе секции приняли участие председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин и председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта.

Участниками дискуссии также стали молодые парламентарии из регионов ПФО и Гродненской области Республики Беларусь, члены нового состава Молодёжного парламента при ЗСНО, Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

"Говорили о патриотике, стандарте работы молодежных палат. Наметили совместные инициативы и даже грантовые проекты. Нам интересен подход коллег к сохранению родной истории и традиций. Белорусов же заинтересовал нижегородский опыт формирования Молодежного парламента: от самого конкурса до участия в нем самовыдвиженцев", - отметил Евгений Люлин.

Одной из главных тем обсуждения стало предложение нижегородских молодых парламентариев создать единый стандарт работы молодежных палат при муниципальных образованиях регионов РФ и Республики Беларусь. Результатом создания такого законопроекта станет единый подход к формированию состава молодежных палат и их внутренней работе в районах области, а также взаимодействие с молодёжными парламентами и органами власти. Он позволит молодым людям системно подойти к работе: закрепить единый возрастной ценз от 14 до 35, критерии отбора, сделать упор на законотворчество. Документ также закрепит права и обязанности молодежных палат, законодательно унифицирует единое название и статус для таких организаций. Подобная практика уже работает на уровне молодежных парламентов в регионах РФ, идея ее создания также принадлежит молодежной Ассоциации ПФО.

По словам председателя Молодежного парламента при ЗСНО Татьяны Барановой, в планах молодых законодателей не просто перенимать опыт, а налаживать взаимодействие между двумя государствами. "Мы вместе с молодежным парламентом из Беларуси уже обсудили проекты в сфере благоустройства и поддержки молодых семей", - рассказала Татьяна Баранова.

Председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта отметила, что совместные проекты обязательно будут поддержаны на уровне областного совета. "Молодёжь должна быть с нами во всех начинаниях. Наша сила во взаимодействии, воспитании и формировании молодёжи. Что вложить в головы и души молодых людей – зависит от нас", - отметила она.

"Такая идея обмена опытом и практиками именно с молодежью из регионов ПФО и Республики Беларусь принадлежит Законодательному Собранию Нижегородской области. Сотрудничество будем только укреплять. История не раз доказывала, что России и Беларуси суждено быть вместе. И Съезд это хорошо показал - у нас одинаковый менталитет, проблемные точки и взгляд на их решение", - резюмировал Евгений Люлин.