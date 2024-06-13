"Теплоэнерго" по итогам 2023 года выполнило все утвержденные Советом директоров финансовые показатели бизнес-плана Бизнес

"Теплоэнерго" на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству отчиталось о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2023 года.

Все финансовые показатели бизнес-плана, утвержденные Советом директоров на 2023 год, были выполнены. Скорректирована и 20 ноября 2023 года утверждена долгосрочная инвестиционная программа на 2023-2047 годы. Проведена масштабная работа по оформлению прав владения имущественным комплексом, результатом которой стало заключенное 30 июня 2023 года концессионное соглашение между Нижегородской областью, администрацией города и предприятием. В рамках соглашения АО "Теплоэнерго" до 2047 года инвестирует более 40 млрд рублей в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода.

АО "Теплоэнерго" в 2023 году проводило работы, направленные на повышение эффективности производственных процессов, обеспечение надежности и качества работы теплоэнергетических объектов. По итогам года в рамках производственной программы предприятия было обновлено свыше 129 км тепловых сетей, что составляет 7,4% от их общей протяженности и превышает рекомендуемые показатель замены – 5%. Существенный прирост производственной программы стал возможен благодаря участию предприятия в федеральных проектах, финансируемых с привлечением средств Фонда развития территорий.

Выручка предприятия по итогам 2023 года превысила 13,4 млрд рублей, валовая прибыль составила 634 млн рублей, что на 8% больше плана. В связи с заключением концессионного соглашения в отчетности АО "Теплоэнерго" отражены расходы в размере 3 462 млн рублей от списания остаточной стоимости вложений в неотделимые улучшения арендованного муниципального имущества при трансформации договоров аренды в концессионное соглашение. В связи с чем в отчете о финансовых результатах за 2023 год отражен бухгалтерский убыток 2 465 млн рублей.

Предприятие ведет планомерную работу по привлечению и закреплению сотрудников на предприятии, в том числе за счет повышения оплаты труда, в первую очередь, производственных подразделений. В конце 2022 года на 5-8% была проиндексирована оплата труда основного производственного и ремонтного персонала, с 1 января 2023 года минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда доведена до уровня МРОТ (+24%), также на 5-8% с 1 июля 2023 года проведена ежегодная индексация заработной платы всем категориям работников. Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов по итогам 2023 года превысил 2,5 млрд рублей. Средняя заработная плата на предприятии составила 66 685 рублей, что выше факта 2022 года на 18%. На 2024 год также запланировано несколько индексаций заработной платы.