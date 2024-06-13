Один человек погиб в крупном ДТП в Борском районе 17 июня

Один человек погиб в ДТП с участием трех автомобилей в Борском районе 17 июня. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
По предварительным данным, авария произошла в 16.35 в районе села Рожново на дороге Неклюдово - Макарьево.
Водитель автомобиля "Фольксваген" выехал на встречную полосу и врезался в "Шевроле", который от удара столкнулся с "Ладой Грантой".
В результате водитель отечественного авто погиб.
Кроме того, пострадали еще пять человек, в том числе, двое пассажиров "Лады", а также пассажиры двух других автомобилей - участников ДТП.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Семеновском районе.
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