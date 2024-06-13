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Общество

Участники III съезда малых городов договорились совместно развивать сельские территории

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Российско-белорусский III Съезд малых городов завершился в Нижегородской области. 

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мероприятия проходили в Городце, Воскресенском, Семёнове и на Бору.

Делегаты обсудили совместные проекты в сфере АПК, развитие экотуризма на территориях природных парков, сотрудничество студенческих отрядов, обмен практиками местного самоуправления.

"Нам очень интересен передовой опыт белорусских коллег в сельском хозяйстве, и, в свою очередь, мы готовы делиться эффективными наработками в сфере молодёжной политики. Одним из важных направлений сотрудничества также обозначили кибербезопасность - это то, что касается абсолютно каждого. Механизмы защиты в интернете нижегородская и белорусская молодёжь планирует прорабатывать совместно", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В Борском округе представители Гродненской области познакомились с образцами нижегородского сельского хозяйства.

Вопросы развития агротуризма и агроусадеб в регионе обсудили в Воскресенском районе. Нижегородцы и гродненцы подписали протокол о намерениях сотрудничества между министерством туризма и промыслов Нижегородской области и Управлением спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Республики Беларусь.

"Мы видим заинтересованность участников съезда в обмене опытом совершенно по разным направлениям. Так, в этом году выделили отдельный трек, посвященный молодежи. Есть потребность обсуждать и такие темы, как экология, социальные технологии. Важно при планировании следующего съезда сосредоточиться на темах, которые наиболее актуальны для наших стран, полезны для развития совместных проектов", - рассказала при подведении итогов сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина.

В заключение состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Воскресенским муниципальным округом Нижегородской области (Российская Федерация) и Зельвенским районом Гродненской области (Республика Беларусь).

По традиции, в торжественной обстановке глава местного самоуправления городского округа Семёновский Нижегородской области Александр Песков передал расписной кубок на право провести IV Съезд малых городов в белорусском городе Мосты.

Ранее сообщалось, что в рамках III Съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь в Городце впервые прошел трек "Молодежный парламентаризм и патриотическое воспитание".

 

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Теги:
АПК Белоруссия Международное сотрудничество
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