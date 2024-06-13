Электронная квитанция "ТНС энерго НН" защитит от непредвиденных ситуаций Бизнес

По данным на июнь 2024 года свыше 400 тысяч клиентов получат счета за электроэнергию на электронную почту.

Электронная квитанция имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом: гарантированно будет доставлена в срок и не потеряется; приходит на e-mail оперативно в первых числах месяца; легко оплатить в один клик без очередей и комиссий; на один электронный адрес можно получать сразу несколько квитанций, в том за пожилых родственников и близких людей; персональные данные надежно защищены; никто из соседей случайно или намеренно не увидит информацию из квитанции; получить дубликат электронной квитанции можно онлайн, без обращения в офис обслуживания.

В случае, если клиенты по каким-либо обстоятельствам не получили бумажную версию счета, электронная всегда доступна в личном кабинете или в электронном почтовом ящике. Стоит отметить, что цифровую версию счета всегда можно распечатать в одном из офисов обслуживания или самостоятельно.

Подключить электронную квитанцию просто. Для этого нужно заполнить форму на сайте компании, указав номер лицевого счета и адрес электронной почты. Отметим, что после скачивания мобильного приложения "ТНС энерго" или регистрации в личном кабинете, пользователи получают доступ к полному архиву счетов за предыдущие периоды.