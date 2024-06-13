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Бизнес

Электронная квитанция "ТНС энерго НН" защитит от непредвиденных ситуаций

18 июня 2024 12:18  [35] Бизнес

По данным на июнь 2024 года свыше 400 тысяч клиентов получат счета за электроэнергию на электронную почту.

Электронная квитанция имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом: гарантированно будет доставлена в срок и не потеряется; приходит на e-mail оперативно в первых числах месяца; легко оплатить в один клик без очередей и комиссий; на один электронный адрес можно получать сразу несколько квитанций, в том за пожилых родственников и близких людей; персональные данные надежно защищены; никто из соседей случайно или намеренно не увидит информацию из квитанции; получить дубликат электронной квитанции можно онлайн, без обращения в офис обслуживания.

В случае, если клиенты по каким-либо обстоятельствам не получили бумажную версию счета, электронная всегда доступна в личном кабинете или в электронном почтовом ящике. Стоит отметить, что цифровую версию счета всегда можно распечатать в одном из офисов обслуживания или самостоятельно.

Подключить электронную квитанцию просто. Для этого нужно заполнить форму на сайте компании, указав номер лицевого счета и адрес электронной почты. Отметим, что после скачивания мобильного приложения "ТНС энерго" или регистрации в личном кабинете, пользователи получают доступ к полному архиву счетов за предыдущие периоды.

 

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Теги:
ТНС Энерго
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