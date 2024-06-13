Сотрудники нижегородского предприятия подозреваются в крупной краже комплектующих

Сотрудники одного из промышленных предприятий Сарова в Нижегородской области подозреваются в крупной краже комплектующих. Об этом сообщает УФСБ по региону.
В результате оперативных мероприятий полицейские пресекли противоправную деятельность пяти человек.
Как отмечают в ФСБ, работники тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета для нужд гособоронзаказа.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "кража, совершенная в особо крупном размере". В настоящее время ведется следствие.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов.
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