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Сотрудники нижегородского предприятия подозреваются в крупной краже комплектующих

18 июня 2024 15:32  [42] Происшествия

Сотрудники одного из промышленных предприятий Сарова в Нижегородской области подозреваются в крупной краже комплектующих. Об этом сообщает УФСБ по региону.

В результате оперативных мероприятий полицейские пресекли противоправную деятельность пяти человек.

Как отмечают в ФСБ, работники тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета для нужд гособоронзаказа.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "кража, совершенная  в особо крупном размере". В настоящее время ведется следствие.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов.

 

 

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Теги:
Кража ФСБ
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