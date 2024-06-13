Сотрудники нижегородского предприятия подозреваются в крупной краже комплектующих Происшествия

Сотрудники одного из промышленных предприятий Сарова в Нижегородской области подозреваются в крупной краже комплектующих. Об этом сообщает УФСБ по региону.

В результате оперативных мероприятий полицейские пресекли противоправную деятельность пяти человек.

Как отмечают в ФСБ, работники тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета для нужд гособоронзаказа.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "кража, совершенная в особо крупном размере". В настоящее время ведется следствие.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов.