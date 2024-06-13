Блокадник Сергей Фогель скончался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Председатель совета Нижегородской областной общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда Сергей Фогель скончался в Нижнем Новгороде.

"Ушел из жизни Сергей Сергеевич Фогель. Блокадник, настоящий русский офицер, ленинградец с нижегородским характером. Огромная утрата. Соболезнования всем, кто знал Сергея Сергеевича, - родным, близким, коллегам. Вечная память.", - написал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Свои соболезнования также выразил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"Горько и тяжело об этом говорить, но ушел еще один свидетель героической эпохи нашей страны. Человек, который своими рассказами о блокаде, примером своего служения Отечеству воспитал сотни, а может и тысячи патриотов", - сказал Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Сергей Сергеевич Фогель родился в Ленинграде 15 апреля 1931 года. Пережил блокаду города во время Великой Отечественной войны. Окончил Одесское военное училище. Служил на Дальнем Востоке, преподавал в военных училищах. Подполковник в отставке. В 1993 году переехал в город Горький. Заслуженный ветеран Нижегородской области. Председатель Нижегородской областной общественной организации "Защитники и жители блокадного Ленинграда. "