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Общество

Ведущие туроператоры посетили Выксу

18 июня 2024 18:20  [79] Общество

Фото: ОМК

По приглашению промышленной группы ОМК крупнейшие туристические агентства и туроператоры "Открой мир", "НижегородИнТур", "Пилигрим" и "Москва глазами инженера" оценили сферу гостеприимства Выксы.Компания организовала для гостей двухдневный тур, чтобы показать уникальность города для туристов: комбинацию промышленного туризма и современного искусства.

Туроператорам презентовали три флагманских туристических направления: маршруты промышленного туризма, наследие ежегодного фестиваля современной культуры и паблик-арта "Выкса-фестиваль" и городскую программу "36 часов в Выксе". Участники промотура прошли маршрутами промышленного туризма по выксунскому заводу ОМК и увидели, как работает одно из крупнейших, современных и безопасных металлургических предприятий России.

Также гости узнали подробности про "Выкса-фестиваль", который создают местные жители вместе с выдающимися деятелями культуры со всего мира. Затем туроператоров познакомили с новой комплексной туристической программой "36 часов в Выксе", которая позволяет погрузиться в уникальную атмосферу самого известного моногорода России и изучить его "непарадную" сторону. Программа подойдет для отдыха всей семьей, так как не имеет возрастных ограничений.

"Задача при организации такого промотура заключалась не только в том, чтобы показать промышленные экскурсии на нашем заводе. Всего у нас пять маршрутов, один из них был открыт буквально недавно, в апреле. Но и в том, чтобы рассказать, насколько интересна и привлекательна для широкого круга туристов Выкса", - отметила менеджер по развитию промышленного туризма выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

Чтобы создать эффект "быстрого погружения" в город, авторы программы включили в тур авторские иммерсивные спектакли. Сами выксунцы проводят гостей по знаковым для них местам и показывают потаенные уголки города, в которые не заходят туристы, например, городские арт-объекты и инсталляции – наследие "Выкса - фестиваля". Также есть возможность увидеть Выксу с воды, отправившись в путешествие на SUP-бордах, и узнать об истории Верхнего пруда, его берегов и людей. Город знаменит своей глиной, которая стала частью идентичности города. Поэтому в экскурсии этот факт нашел отражение в виде мастер-класса по изготовлению "выксунской майолики" – керамических изделий, которые создают из глины по особой технологии. Вместо классической глазури в мастерской используют локальный материал — печной шлак выксунского завода.

Знакомство с городом завершилось гастрономическим походным спектаклем "По домам", где участники смогли неформально пообщаться с местными жителями за обеденным столом. После экскурсии гости из индустрии гостеприимства и ОМК обсудили дальнейшее сотрудничество. Они отметили, что считают Выксу перспективным направлением, так как в России растет интерес к промышленному туризму и нетривиальным туристическим маршрутам, связанным не только с историей города, но и с индустриальным наследием и современным искусством.

"Большое впечатление произвел энтузиазм жителей Выксы, которые проводят прекрасные авторские программы. Они будут интересны, так как сразу знакомят участников с жизнью и бытом выксунцев. Также мы посетили прокатный стан 5000 – он действительно впечатляет и заставляет восхищаться тем, как сегодня живет и развивается производство в России. Очень рекомендую такую поездку как программу выходного дня", — отметила гид проекта "Москва глазами инженера" Марина Ливадина. Визит представителей туристической индустрии - часть комплексной программы развития Выксы, инициатором которой выступает группа ОМК вместе с администрацией города.

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Теги:
Выкса ОМК Туризм
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