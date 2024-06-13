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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Глебом Никитиным

18 июня 2024 18:56  [2] Общество

Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

В патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

"Огромная благодарность за внимание к Нижегородской земле. Мы многое делаем для возрождения веры, и ваши визиты являются огромным стимулом, чтобы эту работу продолжать", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что 12 июня отмечал свое 870-летие монастырь в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Городце, где, по преданию, завершился земной путь святого благоверного князя Александра Невского.

"В 2009 году вы лично почтили своим визитом и освятили восстанавливаемую обитель в Городце, и вот уже 15 лет она возвращается к жизни. В этом году в дни праздника впервые за более чем семь с половиной веков была принесена из Костромы чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Конечно, для нижегородцев это был без преувеличения исторический день", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор также рассказал про мероприятия, реализуемые в рамках развития кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

"Мы продолжаем работу в рамках развития кластера, созданного по вашему благословению и при поддержке президента Российской Федерации. Реализуются мероприятия как епархиальные, так и светские; работа охватывает все сферы жизни ― это и дороги, и транспорт, и жилищно-коммунальное хозяйство, и социальная сфера", - отметил глава региона.

Глеб Никитин рассказал, что, в частности, в 2023 году сделана набережная реки Вичкинзы в Дивееве. Построена автостанция, выполнены мозаичные работы на Колокольном корпусе Дивеевского монастыря, капремонт фасадов по улице Октябрьской (в Дивееве), проведены реставрация духовно-просветительских центров Саровского монастыря и благоустройство его территории, подсветка Макарьевского монастыря и многое другое.

В Арзамасе построен южный обход города, проведена реконструкция музыкального колледжа, улиц Гостиный ряд и Карла Маркса, отремонтированы фасады зданий и заборов (I этап), благоустроена территория Спасо-Преображенского монастыря, оборудована смотровая площадка на колокольне Благовещенского собора, для него приобретены колокола. Также построены центры культурного развития в Арзамасе, Дивееве и Сарове. Работы активно продолжаются.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Нижегородская земля очень мне близка - и по происхождению моей семьи по линии отца, и по духу.  Вспоминаю свои первые приезды в Саров и на Нижегородскую землю. Мне было, кажется, лет 15, когда я впервые там побывал. И вот что удивительно: я питерский, по линии мамы все – из Питера, но когда приехал, то почувствовал себя как дома. Может быть, генетическая память, трудно сказать, но всегда испытываешь особое чувство, когда посещаешь эти места. И, конечно, такое глубокое, очень важное для всего нашего православного народа почитание преподобного Серафима тоже связано с Нижегородской землей. Поэтому с любовью посещаю эти места", - ответил предстоятель Русской православной церкви.

 

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Теги:
Глеб Никитин РПЦ
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