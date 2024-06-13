Глеб Никитин: "В этот день мы особо чтим память горьковчан, отдавших жизнь за свободу Родины" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в связи с Днем памяти и скорби.

"Уважаемые жители Нижегородской области! Думаю, что многие из нас примерял на себя чувства советских граждан, узнавших 22 июня 1941 года о нападении гитлеровской Германии на нашу страну. В одночасье закончилась мирная жизнь, изменились миллионы судеб.

Сложно даже представить, сколько силы тогда потребовалось советским людям, чтобы не дрогнуть, не сломаться, не отчаяться. Благодаря невероятной воле героев того времени удавалось сдерживать противника, а затем и вытеснять его с территории родной страны, освобождая весь мир от гнета нацизма.

В этот день мы особо чтим память горьковчан, отдавших жизнь за свободу Родины. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Сквозь невероятные испытания страна прошла со своим народом. Сегодня наследники воинов того времени вновь противостоят идеологии ненависти. И пример поколения героев Великой Отечественной вдохновляет всех нас, помогает в самые сложные моменты.

Мне хочется сказать особые слова благодарности нашим ветеранам, всем, кто сражался против нацизма и трудился в тылу! Гордимся вами! Спасибо всем, кто сегодня защищает Отечество, и тем, кто помогает нашим воинам!", - сказал губернатор.