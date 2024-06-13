Двух нетрезвых водителей скутеров поймали около Арзамаса Происшествия

В Арзамасском районе сотрудники полиции остановили двух нетрезвых граждан, управлявших скутерами. Об этом сообщили в УГИБДД Нижегородской области.

В первом случае полицейские увидели женщину-водителя скутера с явными признаками опьянения на улице Владимирской в Арзамасе. Освидетельствование показало наличие алкоголя в организме нарушительницы ПДД. Также выяснилось, что ранее ее уже привлекали к ответственности за аналогичное деяние.

Также сотрудники ГИБДД остановили 32-летнего мужчину в состоянии опьянения, управлявшего мотоциклом в селе Березовка. Выяснилось, что у водителя нет права управления транспортом и ранее он тоже привлекался за нетрезвое вождение.

В отношении обоих фигурантов возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель разбился насмерть в Борском районе.