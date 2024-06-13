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Общество

Шесть школьных корпусов и семь детсадов запланировано построить в Нижегородском районе до 2028 года

19 июня 2024 12:11  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

18 июня на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты городской Думы обсудили планы по строительству школ и детских садов в Нижегородском районе в 2023-2028 годах на территориях, где расположены аварийные жилые дома и дома с высокой степенью износа. Заседание прошло под председательством Михаила Иванова в формате видеоконференции.

В настоящее время строительство объектов социальной инфраструктуры на территории города реализуются в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

По словам заместителя директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Артема Каразанова, на сегодняшний день проанализированы все районы города, где требуется строительство образовательных учреждений.

В настоящее время в Нижегородском районе в рамках концессии функционирует Нижегородский корпус школы 800 на 1500 мест в Верхних Печерах.

Также в Нижегородском районе города сейчас планируется строительство школ в районе домов № 23-163В по улице Родионова и в районе Больших оврагов на ул. Елецкой на 900 мест, а также двух детских садов на 360 мест; в границах улицы Гребной канал предполагается строительство школы на 340 мест и детского сада на 250 мест.

На данный момент выполняются проектно-изыскательские работы по строительству отдельно стоящего корпуса школы № 103 на 500 мест и школы по ул. Верхнепечерская, у дома №11 корпус 1 на 530 мест.

В рамках реализации договора РЗТ в границах улиц Сеченова, Тургенева предусмотрено размещение детского сада на 60 мест на месте расселенного аварийного многоквартирного дома, предусмотрено строительство детского сада на 80 мест в границах улиц Ильинская, Максима Горького, Малая Ямская. Кроме того, действующим РЗТ ООО "Дом на набережной" предусмотрено строительство детского сада на 150 мест в границах улиц Родионова и Северо-Восточная за счет средств инвестора.

В рамках КРТ АО "Черниговская набережная" предусмотрено строительство встроенно-пристроенных детского сада на 110 мест и начальной школы на 120 мест.

В разработке Института развития агломерации Нижегородской области находятся проекты КРТ жилой застройки, при подготовке мастер-планов которых будут предусмотрены социальные объекты в целях обеспечения потребности нового жилищного строительства.

"Неоднократно на заседаниях городской Думы депутаты отмечали необходимость строительства нового жилья посредством реализации КРТ, что позволяет не только быстрее решать вопросы расселения ветхого и аварийного фонда, но и сразу обеспечивать новые микрорайоны детскими садами и школами. Это говорит о том, что в первую очередь мы думаем о будущем нижегородцев", – сказал Михаил Иванов.

Еще одной темой для обсуждения стал ход реализации муниципальной программы "Градостроительное планирование развития территории Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы.

С докладом по этому вопросу выступила директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Алла Коновницына.

Было озвучено, что в рамках программы утверждены изменения в архитектурно-художественные концепции ул. Рождественская, Фильченкова, бульвар Юбилейный, пр. Октября, пр. Бусыгина. Находятся на стадии согласования и утверждения проекты по ул. Ошарская (от ул. Белинского до ул. Салганской), а также в стадии разработки пр. Гагарина (от ст. Мызы до д. Ольгино) и бул. Мещерский.

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