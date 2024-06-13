Трамвайные пути начали менять в районе площади Сенной Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Схема движения транспорта изменилась на площади Сенной в Нижнем Новгороде с 19 июня.

Как сообщили в "Центре развития транспортных систем", подрядчик приступил к ремонту трамвайных путей на прилегающих улицах, а также на самой площади.

Отмечается, что в связи с проведением работ временно нельзя будет повернуть налево с улицы Белинского на ул. Б. Печерскую.

"На данном участке после переноса газопровода, рельсы будут заменены с укладкой на многослойном бетонном основании с использованием современных методов монтажа. О сроках окончания ремонта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате модернизации трамвайных путей скорость перемещения пассажиров возрастёт в 1,5 раза, а шумовые и вибрационные нагрузки на близлежащие дома снизятся.

Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева - Белинского.

Напомним, что почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской.