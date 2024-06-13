Депутаты Гордумы призвали активизировать работу по озеленению Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

18 июня на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии, прошедшем под председательством Германа Карачевского, депутаты заслушали доклад об итогах проведения в Нижнем Новгороде месячника по благоустройству. В качестве докладчика выступил исполняющий обязанности директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов.

Он проинформировал, что работы по благоустройству и санитарной очистке города начались еще до официального старта месячника, в 20-х числах марта, чему способствовали благоприятные погодные условия.

Основные работы по очистке территории города от мусора выполнялись в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание объектов благоустройства, уличной дорожной сети и озеленения. Вместе с тем, в работу по уборке города активно включились и его жители. Так, в организованном 20 апреля городском субботнике приняли участие более 40 тыс. человек, собравшие более 10,6 тыс. куб.м мусора. Массовые субботники проведены на 36 общественных территориях, в том числе благоустроенных в рамках ФКГС.

Всего же за период месячника по благоустройству с 4 апреля по 15 мая очищено от мусора свыше 45 тыс. кв.м газонов; вывезено с территории города более 103 тыс куб.м мусора; отремонтировано 358 детских, 43 спортивных и 325 контейнерных площадок; ликвидировано 75 несанкционированных свалок.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев поинтересовался объемами и темпами озеленения территории города, а также судьбой 1000 саженцев яблонь, переданных городу Гагинским плодопитомником "Школьный сад" через Корпорацию развития Нижегородской области. Алексей Краснов пояснил, что саженцы розданы в образовательные организации и учреждения министерства социальной политики. А заместитель главы города Антон Максимов рассказал, что в этом году на улицах Минина, Варварской и Ульянова высадили 51 липу.

Участники заседания - и депутаты, и представители исполнительной власти – признали необходимость активизации работы по данному направлению. Информация была принята депутатами к сведению

Также был заслушан и принят к сведению доклад представителя ПАО "Вымпелком" о реализации пилотного проекта по видеонаблюдению и видеоаналитике на контейнерных площадках, предназначенных для обслуживания жителей индивидуальной жилой застройки в Приокском районе города Нижнего Новгорода.

У депутатов возник интерес к новации, но существующие юридические аспекты не позволяют эффективно использовать видеомониторинг для привлечения к административной ответственности за вывоз на контейнерные площадки крупногабаритного строительного мусора. Члены комиссии предложили вернуться к теме после разрешения правовых вопросов.

Свое выступление о благоустройстве и содержании парка им. Кулибина заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев начал с информации о долгожданном официальном открытии парка.

Председатель комиссии Герман Карачевский предложил позднее провести не его базе выездное заседание комиссии: "Сейчас, в условиях масштабного ремонта и строительства в центре города, Кулибинский парк остается одним из немногих зеленых островков для тихого отдыха нижегородцев. Полагаю, что следует на месте ознакомиться с тем, как осуществляется деятельность по текущему содержанию этого знакового для горожан места". Члены комиссии единогласно поддержали инициативу.