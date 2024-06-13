Доходы и расходы Нижнего Новгорода в 2024 году будут увеличены на 547 млн рублей Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

19 июня состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике под председательством Марка Фельдмана. В заседании приняли участие исполняющий полномочия председателя городской Думы Евгений Костин и представители администрации Нижнего Новгорода.

Члены комиссии рассмотрели предложенную департаментом финансов корректировку бюджета на текущий год и плановый период 2025-2026 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в бюджете города на 2024 год предлагается увеличить доходы и расходы за счет межбюджетных трансфертов на 547,6 млн рублей. Денежные средства будут направлены на оснащение техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на действующих станциях метро. Кроме того, предлагается увеличить статью расходов на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах № 26 и № 28 по ул. Совнаркомовская в сумме 88,6 млн рублей.

Обновленные параметры бюджета на 2024 год с учетом предложенных изменений составят: доходы – 80,179 млрд руб.; расходы – 84,398 млрд руб.; дефицит – 4,218 млрд руб.

"Суммы корректировки бюджета имеют целевое назначение. Среди них выделение денежных средств на техническую безопасность в метро, а значит каждого пассажира. Мы также поддержали выделение средств на проведение ремонта фасада двух зданий на улице Совнаркомовской, это связано с тем, что они расположены непосредственно за Нижегородской ярмаркой и являются "лицом города". Предлагаемые корректировки в бюджете определены поступлением средств из вышестоящего бюджета", – прокомментировал председатель постоянной комиссии Марк Фельдман.

Кроме того, члены комиссии заслушали предложение заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николая Сатаева о внесении изменений в Положение о присвоении звания "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода". Николай Сатаев предложил рассмотреть на очередном заседании городской Думы вопрос об установлении бесплатного проезда для Почетных ветеранов города и члены комиссии поддержали его единогласно.

"Мы предлагаем сделать бесплатным проезд в общественном транспорте города для нижегородцев, удостоенных звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» и раз в год выплачивать им компенсацию 6900 рублей. Их всего около 150 человек, но это пожилые люди, и они много пользуются городским общественным транспортом. Это наша скромная возможность реально отметить их вклад в развитие Нижнего Новгорода", - отметил Николай Сатаев.

В рамках комиссионного заседания депутаты проанализировали результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города за 2023 год.

"Совокупный объем выручки муниципальных предприятий за 2023 год составил 1,2 млрд руб., что превышает данный показатель за аналогичный период 2022 года на 70,8 млн руб. Увеличить выручку в 2023 году по сравнению с 2022 годом смогли четыре из шести муниципальных предприятий города. Три предприятия получили чистую прибыль: "Муниципальная недвижимость" - прибыль 7,9 млн руб., "Нижегородские бани" – прибыль 4,8 млн руб., "Дворец бракосочетания Автозаводского района" – прибыль 1,5 млн руб", - заявила директор городского департамента экономического развития и инвестиций Елена Антонова.

Как отметили депутаты в ходе обсуждения, у всех муниципальных предприятий есть резервы для роста.

"По итогам обсуждения вопроса члены комиссии предложили разработать к 1 августа 2024 года единую систему плана развития предприятий и отчет по его выполнению, чтобы более наглядно можно было увидеть с какими проблемами, сталкиваются руководители предприятий и как их решают. Депутаты в первую очередь озабочены эффективной работой муниципальных предприятий на благо города", – подытожил работу комиссии Марк Фельдман.