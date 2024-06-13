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Общество

"Волгаэнерго" приступило к ремонту тепловых сетей в Автозаводском районе

19 июня 2024 17:03  [95] Общество

Фото: Волгаэнерго

В ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) началась модернизация теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Все работы планируется завершить к середине сентября.

При подготовке к ремонтным работам учитываются аналитические данные о состоянии теплотрасс, сформированные за предыдущие годы, принимается во внимание срок безопасной эксплуатации труб. На основании полученной информации строится работа по профилактике и замене участков теплотрасс.

"В планах энергетиков сейчас заменить 25 участков тепловых сетей общей протяжённостью около 26 км. Замена данных участков позволит улучшить надежность теплоснабжения самого населенного и плотно застроенного участка Автозаводского района в осенне-зимний период", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Для перекладки теплосетей применяются стальные предизолированные трубы в пенополиминеральной изоляции и полиэтиленовые трубы в пенополиуретановой изоляции, что значительно повысит их срок эксплуатации за счет высокого коэффициента теплоизоляции и защиты от коррозии.

Также, в 2024-2025 гг. будут выполнены работы по проектированию и строительству циркуляционных трубопроводов от ТНС СГ-1, что позволит значительно улучшить качество предоставляемых услуг на 41 жилом доме, 2 больницах, 2 детских садиках, 2 школах.

Кроме того, Виталий Гаврюшенко отметил, что для повышения качества предоставляемых услуг для жителей города, а именно - снижения количества повреждений и износа на тепловых сетях, сокращения сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителей, ресурсоснабжающей организации необходимо дополнительное финансирование за счет федеральных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Все это позволит до 2029 года выйти на дополнительный объем перекладки тепловых сетей около 72 км.

Напомним, что в 2023 году благодаря федеральному финансированию компании удалось отремонтировать более 21 км труб.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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