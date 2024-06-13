Сергей Горин проверил ход ремонтных работ Воздвиженского дома культуры Культура и отдых

Фото: Пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Воздвиженском доме культуры Воскресенского муниципального округа завершены основные ремонтные работы по проекту "Культура малой Родины" партии "Единая Россия.

Региональный координатор партпроекта Сергей Горин вместе с представителями администрации оценил результаты работ.

Дом культуры посещают жители 17 деревень общей численностью почти две тысячи человек. В учреждении работает 16 клубных формирований, из них 5 – детских. СДК располагается в здании бывшего магазина 1979 года постройки, которое требовало серьезного ремонта. Пять лет назад благодаря участию в партийном проекте здесь уже заменили все окна и входные группы.

"В этом году, к нашей радости, мы вновь стали участниками проекта. И благодаря этому у нас происходят большие изменения. В здании утеплили кровлю, тамбур, привели в порядок фасад, сделали вытяжки, оборудовали пандус для маломобильных граждан. В ближайшее время начнутся работы и во внутренних помещениях: замена электропроводки и косметический ремонт. Приобрели новые мягкие кресла для зрителей. А еще на сцене будет новый занавес с автоматическим управлением. Теперь нашим жителям и гостям будет намного приятнее и удобнее здесь проводить время", - рассказала заведующая Воздвиженским отделом Воскресенской центральной клубной системы Ольга Полетаева.

На преобразования в рамках партпроекта в этом году дом культуры получил субсидию в размере порядка 3,4 млн рублей. Также "партийный десант" посетил дом культуры в селе Богородское. Здесь ранее по проекту заменили ветхие деревянные окна на современные пластиковые. В зоне обслуживания учреждения находится 14 населенных пунктов, здесь работают различные клубные объединения для людей всех возрастов, приходит очень много детей и молодежи.

Воскресенский округ принимает участие в партпроекте "Культура малой Родины" с 2019 года. За это время поддержку на проведение текущего ремонта и приобретение различного оборудования получили 14 домов культуры.

Как отметил глава МСУ, секретарь местного отделения партии Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов, проект пользуется большой

востребованностью. И сотрудники учреждений культуры, и жители надеются, что он будет развиваться дальше.

Важной темой обсуждения стало возможное участие Воскресенского округа в проекте "Автоклубы".

"Воскресенский округ очень богат культурным наследием и традициями, самобытными коллективами. Мы занимаем третье место в регионе по территории, и содержание большого количества домов культуры в небольших поселениях – большая нагрузка. Автоклуб во многом бы расширил возможности в обеспечении и доступности культурных мероприятий для проживающих в отдаленных селах.."Мобильные культурные центры" помогут и творческим коллективам выйти на новый уровень", - уверен глава округа Александр Запевалов.

Кроме того, в рамках рабочего визита Сергей Горин ознакомился с проектом модельной библиотеки в поселке Воскресенское, открытия которой жители ждут с нетерпением. Сейчас в здании детской библиотеки идет масштабный капремонт. В рамках региональной инвестиционной программы на эти цели направлено 27 млн рублей. По окончании работ здесь появится новое современное оборудование, техника, мебель. На оснащение в рамках нацпроекта "Культура" библиотека получила 10 млн рублей также из областного бюджета. В концепции проекта внутреннего пространства – знаменитая

легенда о Китеж-граде и озере Светлояр.

По итогам рабочей поездки Сергей Горин подчеркнул, что поддержка и развитие учреждений культуры – общая задача всех уровней власти.

"Это особенно востребовано в отдаленных от больших городов населенных пунктах. Благодаря партийному проекту в Нижегородской области уже сотни учреждений культуры смогли провести необходимые ремонтные работы или приобрести технику, оборудование. Важно, что проект имеет поддержку и на региональном уровне. Напомню, что в этом году по инициативе фракции "Единой России" в Законодательном собрании было направлено 50 млн рублей как раз на направление "Сельские дома культуры". Серьезный вопрос сегодня обсудили по поводу приобретения автоклубов.Считаю, что это действительно оптимальный вариант для сельских поселений в поддержке и развитии культурной жизни. Будем работать в этом направлении", - сообщил региональный координатор партпроекта.

Напомним, в этом году в Нижегородской области поддержку на текущий ремонт и укрепление материально-технической базы получат 48 учреждений культуры. На эти цели выделено почти 100 млн рублей. Реализация партпроекта ведется по нескольким направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", "Модельные библиотеки", "Автоклубы","Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Муниципальные музеи". Поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление их материально-технической базы и повышение доступности отражено в народной программе "Единой России" и являются приоритетными направлениями партпроекта "Культура малой Родины".