ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ до 2026 года Общество

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказ от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК.

Согласно информации, ведомство намерено реализовать "бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц" до декабря 2025 года. К этому времени ФНС должна будет оформить все процедуры и выпустить приказ о вводе новой системы.

Издание сообщает, что об отказе от деклараций по 3-НДФЛ заявлял глава ФНС Даниил Егоров ещё в 2021 году, не называя конкретных сроков. В ноябре 2023 года он комментировал, что "эта работа продолжается", и уже автоматизированы инвестиционные и имущественные вычеты. при это он указывал, что для успешной реализации данной идеи необходим полный доступ налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог.

"Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать", — отмечал он.

В пресс-службе ФНС сообщили, что передача расчёта НДФЛ налоговым органам предполагается по доходам от реализации недвижимости и транспортных средств, фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний и другим.

В ведомстве уточнили, что основная часть сведений, необходимых для расчёта налоговыми органами НДФЛ с указанных видов доходов, уже поступают в ФНС в автоматическом режиме от органов исполнительной власти (Росреестр, ГИБДД и др.). Полное информационное взаимодействие для получения всех необходимых данных планируется наладить до конца текущего года.

"Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года", — добавили в ФНС.

Нововведение упростит оформление части налоговых вычетов по НДФЛ, поскольку в "Личном кабинете налогоплательщика" будет появляться уже предзаполненное заявление.

При этом финансовые эксперты уверены, что ФНС вряд ли полностью откажется от декларирования - для отдельных случаев оно сохранится.