Нижегородские волонтеры провели уборку на кладбище "Марьина роща" Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Активисты движения "Волонтеры Победы" накануне Дня памяти и скорби проводят акцию по уборке и благоустройству мемориальных захоронений и памятников, расположенных на территории региона.

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", всего планируется провести работы на 300 памятных объектов во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Центральной точкой акции в Нижнем Новгороде стало кладбище "Марьина роща". Активисты привели в порядок братские захоронения воинов Великой Отечественной войны: скосили траву, убрали ветки и накопившийся мусор. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о павших в годы войны.

"Знаем, что не у всех участников Великой Отечественной войны, захороненных на территории Нижегородской области, родственники проживают в нашем регионе, поэтому стараемся в течение года ухаживать за могилами, благоустраиваем памятники, обновляем на оградках краску, устраиваем сезонные уборки. За состоянием памятных мест наши волонтеры следят на системной основе. Это важная и ответственная миссия по сохранению исторической памяти", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что памятник участникам ВОВ будет установлен в Акатах к 80-летию Победы.