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Общество

Около 630 млн рублей направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2024 году

20 июня 2024 19:25  [84] Общество

В 2024 году на ремонт дорог Нижнего Новгорода по нацпроекту БКД направлено 630 млн рублей. Данную тему обсудили в региональном парламенте на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

"В этом году в областном центре проводится беспрецедентная ремонтная кампания – строятся новые станции метро, перекладываются трамвайные пути, идет ремонт автомобильных дорог. Жителей города беспокоит ситуация, связанная с изменениями в организации дорожного движения, перекрытием магистралей. Поэтому важно подробно и всесторонне обсудить текущую ситуацию на заседании профильного комитета с привлечением всех министерств и ведомств, выработать предложения по оптимизации их работы с учетом обращений жителей", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

В Нижнем Новгороде создано муниципальное бюджетное учреждение "Ремонт и эксплуатация дорог", которое работает во всех районах города. Это важный шаг для стабилизации ситуации и эффективного выполнения запланированных объемов дорожных работ.

Было отмечено, что за последние три года значительно выросли объемы проведения ямочного ремонта – в 2024 году планируется отремонтировать 165 тысяч квадратных метров дорог, это более чем в два раза превышает объёмы проведенного ямочного ремонта в 2021 году (в 2022 году – 80,6 тысяч квадратных метров, в 2023 году – 158 тысяч квадратных метров). В городе пополнился парк дорожной техники, которая позволяет качественно выполнять ремонтные работы, включая ямочный и карточный ремонт, даже в зимний период. 80% ямочного ремонта в Нижнем Новгороде выполнено по заявкам жителей города, поступивших через платформу "Лобачевский".

Оживленную дискуссию участников заседания вызвала тема перекрытия дорог на период ремонтов, как из-за плановых работ, так и из-за аварийных ситуаций. Отмечалось, что необходимо обеспечить более оперативный обмен информацией между ведомствами, в кратчайшие сроки доводить информацию до центра организации дорожного движения и информировать об изменениях автомобилистов. Также депутаты предложили рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство об административной ответственности за нарушение правил благоустройства при проведении ремонта коммуникаций.

Кроме того, парламентарии обратили особое внимание на необходимость проведения как можно большего объема ремонта дорог в ночное время.

"Летний период – время активных ремонтных работ, а это может вызывать неудобства у автомобилистов. Объемы запланированы большие, работы ведутся конвейерным способом. Для удобства жителей необходимо усиливать информационную работу, чтобы все знали о возможных объездах и изменениях в транспортной системе. Важно активизировать контроль за работами. Многие вопросы сейчас приходится решать в ручном режиме. Ситуация непростая, но правительство региона активно работает, в город привлекаются значительные федеральные средства. Нижний Новгород – исторический город с большим количеством туристов, и его необходимо благоустраивать. Вспомните, как было непросто во время подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, но результаты превзошли все ожидания. Нам всем необходимо набраться терпения. Ведь всё что делается, направлено на повышение комфорта и улучшение качества жизни людей", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что уже более 180 тысяч кв. м покрытия нижегородских дорог отремонтировано по нацпроекту БКД.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание
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