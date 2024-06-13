Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды Общество

Нижегородские энергетики вновь готовы к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 20 и 21 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с усилением ветра до 20 м/с. Энергетики филиала "Нижновэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 278 бригад "Нижновэнерго": 932 специалиста и 389 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 238 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.