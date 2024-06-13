Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2024 19:43  [50] Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды  
20 июня 2024 19:25  [84] Около 630 млн рублей направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2024 году
20 июня 2024 19:16  [89] Более 1,2 млн домовладений в РФ могут подключить газ по программе догазификации
20 июня 2024 19:04  [102] Нижегородские волонтеры провели уборку на кладбище "Марьина роща"
20 июня 2024 18:15  [175] Десять школ и детсадов Нижнего Новгорода получили гранты по 1 млн рублей
20 июня 2024 18:02  [129] Турбоагрегат №1 Дзержинской ТЭЦ пройдет капитальный ремонт
20 июня 2024 17:51  [140] Нижегородское ЦКБ проектирует "Метеор" для рейсов в южных регионах
20 июня 2024 17:23  [149] Холодную воду отключат в Балахне 21 июня
20 июня 2024 17:06  [153] Евгений Семенов: "Киберпреступления стали одной из самых серьезных угроз национальной безопасности"
20 июня 2024 16:48  [160] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
Общество

Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды  

20 июня 2024 19:43  [50] Общество

Нижегородские энергетики вновь готовы к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 20 и 21 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с усилением ветра до 20 м/с. Энергетики филиала "Нижновэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.     

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 278 бригад "Нижновэнерго": 932 специалиста и 389 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 238 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,6 МВт.    

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.  Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.    

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.   

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижновэнерго Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph