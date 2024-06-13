Минпромторг РФ предложил поддерживать субсидиями инжиниринговые компании Бизнес

Федеральный Минпромторг предложил выделять субсидии инжиниринговым компаниям и предприятиям, специализирующимся на промышленном дизайне, а также их клиентам. Данная мера входит в план мероприятий поддержки отрасли в условиях антироссийских санкций, сообщает РБК.

Согласно информации, первый зампред правительства Денис Мантуров подписал резолюцию, в которой поручил главам Минпромторга, Минфина, Минэка, Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруда обеспечить поддержку отрасли.

Для создания системы господдержки инжиниринговых компаний Минпром разработал поправки в закон о промышленной политике, которые приняты Госдумой в июне. В нём закреплены понятия "инжиниринговые услуги" и "промышленный дизайн".

В соответствии с документом, к третьему кварталу 2025 года Минпромторг сформирует реестр компаний, которые будут иметь право на получение господдержки.

План мероприятий также предполагает, что клиенты инжиниринговых центров и организаций промдизайна из сформированного реестра смогут претендовать на компенсацию из бюджета части затрат на их услуги.

Кроме того, предлагается субсидировать инжиниринговым центрам расходы на покупку специализированного российского ПО и на обучение профильных специалистов.

Если сейчас по программам поддержки обратного инжиниринга отрасль уже получает господдержку в размере около 5 млрд рублей в год, то после доработки плана мероприятий Минпромторга её планируемый объём увеличится в два раза - до 10 млрд рублей.