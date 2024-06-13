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Политика

Глеб Никитин посетил Вьетнам в составе делегации президента России

21 июня 2024 08:58  [113] Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вьетнам в составе российской делегации под руководством Владимира Путина. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

"Невероятно тёплый приём вьетнамской стороны. Благодарю за возможность быть участником делегации!" - написал он

Глеб Никитин напомнил, что у Нижегородской области есть соглашение о сотрудничестве с городом Дананг, которое было заключено ещё в 1999 году.

"Сейчас самое время активизировать работу. Интерес есть у бизнеса, промышленности, вузов", - заявил губернатор.

Напомним, Владимир Путин посетил Вьетнам 19-20 июня. Президент провёл переговоры с высшим политическим руководством страны и подписал ряд соглашений.

КАк уточнили в пресс-службе облправительства, Глеб Никитин присутствовал на встрече Владимира Путина с генсекретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и на встрече российского президента и президента Вьетнама То Лам с выпускниками советских и российских вузов.

Стоит отметить, что в состав делегации вошли только три главы субъектов РФ - помимо Глеба Никитина, это губернатор Калужской области Владислав Шапша и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
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