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Спорт

Этап XVII парламентской Спартакиады прошёл в Нижегородской области

21 июня 2024 09:09  [61] Спорт

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

20 июня 2024 года команда городской Думы Нижнего Новгорода приняла участие в очередном этапе соревнований физкультурно-оздоровительного клуба "Парламент" в рамках XVII спартакиады законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области.

Мероприятие, состоявшееся на площадке борского стадиона "Спартак", открыл председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Участниками этапа стали 11 команд – более 100 представителей Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов региона.

Соревнования проводились в четырех видах спорта: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, шахматы и домино. В последнем команда городской Думы завоевала второе место. Лучшими в этом виде стали хозяева площадки турнира – борчане. У них же - "золото" в шахматах и третье место в мини-футболе.

"Бронзу" в домино и в легкоатлетической эстафете взяла команда Сарова, оказавшаяся сильнейшей в мини-футболе.

Коллектив областного Законодательного собрания одержал победу в эстафете и занял второе место в шахматах.

Также на спартакиаде ФСК "Парламент" отличилась команда Городца, получившая "серебро" в мини-футболе и "бронзу" в шахматах. Еще одно призовое место у Семенова – "серебро" в эстафете.

По итогам соревнований исполняющий полномочия председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин поблагодарил сотрудников аппарата Александра Аполлонова и Анастасию Плясунову за участие в Спартакиаде.

СПРАВКА:

Впервые Спартакиада законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области ФСК "Парламент" состоялась в 2004 году. Привычный формат соревнования приобрели в 2012 году. Этапы Спартакиады проводятся в 17 видах спорта на протяжении года, с февраля по ноябрь.

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Теги:
Гордума Спартакиада Спорт
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