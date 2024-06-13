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ВТБ выяснил, во сколько обойдется свадьба в 2024 году

21 июня 2024 12:48  [45] Бизнес

Согласно опросу*, проведённому ВТБ и банком Открытие, 31% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 21% полагают, что сумма составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 7% уверены, что понадобится более 1 миллиона рублей.

21% опрошенных жителей ПФО считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. Больше всего сторонников такого формата на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Треть приволжан не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 45%.

По мнению 9% жителей ПФО, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 11% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, а 20% — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители, - так считает 87% жителей ПФО. 20% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, а 67% относятся к этому нейтрально - родители по желанию могут частично помочь детям.

В целом по России за последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.

Большинство опрошенных жителей ПФО (69%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% приволжан считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году. В среднем по России четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 10-14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
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