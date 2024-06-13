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Экономика

Инвесторы в агротуризм получат гранты от нижегородского правительства

21 июня 2024 11:54  [105] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Правительство Нижегородской области на конкурсной основе предоставит гранты в форме субсидий на реализацию проектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма.

В нижегородском Заксобрании на заседании комитета по экономике обсудили перспективы развития экологического туризма в регионе.

Как подчеркнул председатель ЗСНО Евгений Люлин, региональное законодательство предусматривает не только возможность оказания содействия, но и финансовую поддержку.

"Мы рассчитываем, что по инициативе предпринимателей различные уголки нашей прекрасной Нижегородской области получат объекты туристической инфраструктуры - экотропы, глэмпинги и кемпинги, где люди смогут проводить время на природе", - отметил спикер Заксобрания.

По состоянию на 1 июня в единый реестр включено 5 субъектов эко-рекреационного туризма. Проведение конкурсных процедур на получение грантовой поддержки запланировано на июнь-июль текущего года.

Всего за период действия закона о региональном агротуризме оказано более 70 консультаций субъектам туристской индустрии по вопросам включения в единый реестр. В настоящее время фиксируется повышенный интерес к развитию экологического туризма и туризма в сельской местности.

Однако для предпринимателей существует ряд условий, что осложняет развитие этого вида деятельности. Так, инвестору необходимо осуществление не менее двух видов деятельности из пяти предложенных и декларирование доходов в размере не менее 50% от деятельности по предоставлению услуг по временному размещению в модульных некапитальных средствах размещения или гостевых домах, стилизованных под традиции и уклад жизни в сельской местности.

Сложности в реализации закона в 2024 году связаны и с невозможностью потенциальных участников подтвердить определенный размер дохода по итогам предыдущего календарного года, отсутствием необходимых кодов видов экономической деятельности, а также несоответствием видов разрешенного использования земельных участков для осуществления деятельности в сфере эко-рекреационного туризма.

По словам председателя комитета ЗСНО по экономике Игоря Норенкова, было принято решение обратиться в региональный минпром с предложением провести "Дни поставщика", чтобы соединить производителей, желающих продать свою продукцию и реализовать проекты, с потенциальными участниками туристического рынка. Это позволит увидеть, что можно использовать для организации туризма в сельской местности.

"В Нижегородской области растет интерес к развитию эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма. Конечно, есть много вопросов, которые необходимо решать сообща депутатам, правительству и бизнесу. Мы продолжим работать над созданием благоприятных условий, чтобы каждый, кто хочет начать и развивать свой бизнес, мог рассчитывать на поддержку", - отметил Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО обсудили развитие агротуризма на выездном совещании в Ковернинском районе.

 

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Теги:
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