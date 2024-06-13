"Теплоэнерго" подвело итоги акции для потребителей "Добросовестный плательщик" Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" подвело итоги акции для потребителей "Добросовестный плательщик".

Напомним, для участия в акции необходимо было с 1 по 29 февраля зарегистрировать заявление об участии в Личном кабинете для физических лиц на официальном сайте www.teploenergo-nn.ru и в дальнейшем оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объеме на протяжении всего времени проведения акции – до 10 июня 2024 года.

Эти условия выполнили 213 нижегородцев, среди которых и разыграли подарочные карты одной из торговых сетей. Информация о победителях – номера их лицевых счетов, опубликована на странице акции. Также информация о выигрыше направлена победителям через "Личный кабинет" и продублирована письмом на адрес электронной почты. Подробности на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции".