Волонтеры ОМК заложили цветочный "Добросад" в Выксе Общество

Фото: Владислава Киселева

Волонтеры выксунского завода ОМК вместе с воспитанниками и педагогами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Выксы высадили цветы на территории центра. Таким образом, заводчане решили не просто украсить площадку, но и научить детей сажать растения и ухаживать за ними.

Идея создать цветочный "Добросад" в центре принадлежит Светлане Зыряевой, которая победила в грантовом конкурсе "ОМК Партнерство".

Грант пошел на покупку рассады и инвентаря: триммера, кустореза, садовой тачки, поливочных шлангов и т.д. Инструменты волонтеры передали коллективу социально-реабилитационного центра, чтобы они в дальнейшем могли ухаживать за растениями вместе с детьми.

"Мы купили рассаду и упаковали ее в вазоны, а еще организовали сладкий стол для детей. После высадки цветов остались поиграть с детьми. Ребята оказались очень открытыми, поэтому время вместе пролетело незаметно и весело", - рассказала Светлана Зыряева.

Светлана работает на выксунском заводе ОМК более 27 лет. За это время она успела реализовать волонтерские проекты по профориентации школьников, а также получить диплом психолога и стать победительницей другой программы группы ОМК – программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело".

"Для промышленной группы ОМК важно развивать своих сотрудников, в том числе компания помогает выстроить социальную карьеру. На примере Светланы Зыряевой видно, как, чувствуя поддержку ОМК, человек может раскрыться не только в работе на заводе, но и в общественно-полезной деятельности", - прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.