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Спорт

Кирилл Тюлюков завоевал личное серебро на Играх БРИКС

21 июня 2024 14:10  [64] Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

В Казани 20 июня на фехтовальном турнире Игр БРИКС медали разыграли саблисты.

Как сообщили в Федерации фехтования Нижегородской области, личную серебряную медаль завоевал воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода Кирилл Тюлюков.

Победителем турнира стал россиянин Дмитрий Даниленко, который в красивом и упорном финале обыграл Кирилла – 15:13. Бронза – у Мусы Аймуратова из Узбекистана и нашего соотечественника Камиля Ибрагимова. Всего за личное первенство по сабле сражались 28 участников из России, Узбекистана, Болгарии, Индии, Азербайджана и других стран.

Кирилл Тюлюков является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева (СК "Знамя", Арзамас, Нижегородская область).

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Теги:
АПЗ БРИКС Фехтование
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