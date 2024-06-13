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Общество

Ещё два общественных пространства благоустроят в этом году в Городце

21 июня 2024 14:38  [99] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Городецком муниципальном округе в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется благоустройство двух объектов. Как сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия", это сквер в границах улицы Пушкина в Заволжье и вторая очередь общественного пространства на улице Шлюзовой в Городце.

Новое общественное пространство в микрорайоне "Северный" в Городце появилось на месте заброшенной территории в прошлом году. Здесь разместилась многофункциональная игровая площадка для детей разных возрастов, установлены лавочки и урны, сделано освещение. В этом году стартовал второй этап благоустройства, в рамках которого планируется пополнить существующую детскую площадку и построить многофункциональную спортивную площадку.

С ходом и качеством работ ознакомились депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" Владимир Беспалов и глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров совместно с представителями подрядной организации и общественными контролерами.

На данный момент на объекте выполнена примерно половина работ. Полностью завершена электрика, и уже в ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Готов и каркас самой многофункциональной площадки, остается только положить асфальт и резиновое покрытие.

"Сейчас мы укрепляем склон, после чего засеем его газонной травой. Далее мы приступим к устройству кольцевого тротуара вокруг площадки и выполним ремонт существующих дорожек. И останется монтаж малых архитектурных форм и оборудования", - рассказал представитель подрядной организации Денис Пещеров.

Срок выполнения работ – конец июля, и на данный момент ничего не мешает завершить их, как запланировано.

"Очень здорово, что наш микрорайон растет, становится более современным. Кто давно не был здесь, приезжая, восхищаются, как он изменился. И самое главное, что строится то, что хотят именно жители. Как результат – и дети, и взрослые проводят время на наших площадках каждый день в любое время года. Причем, когда только стартовал проект, люди не верили, что проголосовав, можно получить такую красоту. А сейчас уже наши жители и активно голосуют за новые объекты, и участвуют в общественном контроле. И мы рады, что развитие нашего микрорайона будет продолжаться", - поделилась местная жительница, председатель комитета управления микрорайона "Северный" Елена Кибиченкова.

В Городецком округе за предыдущие годы сделано многое именно в плане благоустройства. Стоит отметить, что работы идут не только по программе
"Формирование комфортной городской среды", но и в рамках конкурса "Малые города и исторические поселения".

"Наша общественная среда сейчас сильно меняется и самое главное – меняется именно по пожеланиям людей. Каждый проект благоустройства обсуждается с жителями. И, конечно, после их реализации нам очень приятно слышать хороший отклик от них, видеть, какой популярностью пользуются пространства. Здорово, что президентом России Владимиром Путиным принято решение о продлении и нацпроектов, и программы "Формирование комфортной городской среды". Все это развивает наши территории и меняет отношение людей к новым объектам, формирует полезные
привычки", - отметил Александр Мудров.

Также "партийный десант" оценил содержание сквера на улице Ульянова, благоустройство которого было выполнено в прошлом году. На территории установлены новые скамейки, качели и уличное освещение, выполнено озеленение, появились малые архитектурные формы и пешеходные дорожки.

"Мы сегодня в Городце смотрим развитие благоустройства, которое продолжается на протяжении нескольких лет. И на улице Шлюзовой, и на улице Ульянова мы видим именно комплексный подход к благоустройству. Оно включает в себя и обустройство зон отдыха, и появление спортивных объектов. А то, что благоустройство продолжается и делается в несколько этапов, говорит о востребованности этих объектов у людей. Уверен, что с учетом партийного контроля, контроля со стороны администрации округа и местных жителей завершение всех работ будет успешным. А мы еще обязательно приедем сюда осенью. Потому что у нас одна цель – чтобы людям было комфортно и интересно жить в свои населенных пунктах", - подвел итог поездки
Владимир Беспалов.

В ходе объезда территорий от местных жителей прозвучал ряд предложений, которые позволят усовершенствовать территории уже в ходе эксплуатации и сделать их еще комфортнее. Все они взяты в проработку для дальнейшей реализации.

Напомним, благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по инициированному Президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.

В основе программы "Формирование комфортной городской среды" - проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу. Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле активистов партийного проекта "Городская среда".

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Теги:
Городец Единая Россия ФКГС
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