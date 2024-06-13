Юрий Шалабаев: "Мы скорбим по миллионам жизней, унесенных этой войной" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил обращение в День памяти и скорби.

"Дорогие нижегородцы! Сегодня День памяти и скорби. В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война — одна из самых трагических страниц в истории нашего народа. Война затронула каждого и стала огромным испытанием для всей нашей страны.

Мы скорбим по миллионам жизней, унесенных этой войной. Мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину, кто сражался на фронте, трудился в тылу, кто пережил все тяготы и лишения военного времени.

Я при каждой возможности встречаюсь с нашими ветеранами – свидетелями истории. Их глаза говорят больше, чем любые слова. Они светятся гордостью и достоинством, мудростью и жизненным опытом, надеждой и верой в будущее. Я очень благодарен ветеранам за то, что они и сейчас по мере сил участвуют в патриотическом воспитании наших детей, встречаются со школьниками, служат для них примером.

Мы должны, обязаны сохранить эту память для будущих поколений. И я знаю, что каждый из вас делает для этого все возможное", - сказал глава города.