Станислав Прокопович: "Депутаты городской Думы держат на контроле вопросы транспортной безопасности" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

21 июня 2024 года состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича. В нем приняли участие заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, представители администрации Нижнего Новгорода.

Первым вопросом депутаты рассмотрели предложенную администрацией города корректировку бюджета на текущий год и плановый период 2025-2026 годов. Как сообщил директор департамента Юрий Мочалкин, в бюджете Нижнего Новгорода предлагается увеличить доходы и расходы за счет межбюджетных трансфертов, в том числе за три года направить на технические средства обеспечения безопасности нижегородского метрополитена 1,1 млрд рублей. При этом на оснащение метро интеллектуальными системами наружного наблюдения до конца 2024 года будет направлено 459 млн рублей. В 2025 и 2026 гг. в городском бюджете запланированы расходы в размере 347 млн и 298,8 млн рублей соответственно.

О ходе реализации в 2024 году национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) на территории Нижнего Новгорода депутатам рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников. Объем финансирования проекта составляет 630 млн рублей. На всю сумму уже заключены контракты. В этом году будет отремонтировано около 14 километров дорог и закончены работы на путепроводе на 4-ом километре Московского шоссе. В настоящее время в работе находится уже 11 объектов из 14 запланированных. Предполагается, что по итогам 2024 года более 85% дорог Нижнего Новгорода будет приведено в нормативное состояние.

Станислав Прокопович уточнил перспективы окончания работ на путепроводе Московского шоссе и был заверен, что они будут завершены досрочно, в июле текущего года. Николай Сатаев обратил внимание на необходимость устранения колейности на проспекте Гагарина и получил ответ, что эти работы предусмотрены действующим контрактом.

О восстановлении дорожной разметки на городских улицах депутатам рассказал директор муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода" Николай Мамонов. Этот вопрос был внесен в повестку по инициативе Николая Сатаева. По информации докладчика, всего в 2024 году в Нижнем Новгороде планируется нанести 186,7 тыс. м² горизонтальной разметки, в т.ч. 62,4 тыс. м² разметки восстанавливается по гарантийным обязательствам 2023 года. Большая часть - 143,9 тыс. м² - выполняется термопластиком, 41,9 тыс. м² - краской. Будут приведены в нормативное состояние 638 пешеходных перехода у социальных объектов. На все работы уже заключены 3 контракта, которые в настоящее время исполнены практически на 50%.

Николай Сатаев уточнил причины большого числа гарантийных работ. Депутат городской Думы Герман Карачевский рекомендовал в первую очередь нанести разметку "пешеходный переход" у школ, детских садов и медицинских организаций. Станислав Прокопович отметил, что нижегородцы уже привыкли к разметке на дорогах, она делает движение комфортным и безопасным, и ориентировал исполнителей на возможно более раннее начало работ, чтобы уже в мае были размечены основные магистрали города.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.

"Новое оборудование станций метро, качественные дороги и хорошо различимая дорожная разметка – это все элементы безопасности, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье участников движения – и нижегородцев, и гостей города. Этим объясняется наше пристальное внимание к теме, которое не ограничивается только заседаниями и заслушиваниями, а предусматривает активное участие в выездных комиссионных мероприятиях", – подчеркнул Станислав Прокопович.