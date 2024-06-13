Движение транспорта по площади Минина и Пожарского ограничат с 22 июня

Фото:
В Нижнем Новгороде с 00.01 22 июня до 23.59 4 июля будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского.
Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся в связи с празднованием Дня молодежи.
Так, движение закроют на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Гордеевской временно ограничат.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+