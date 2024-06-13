Движение транспорта по площади Минина и Пожарского ограничат с 22 июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 00.01 22 июня до 23.59 4 июля будет ограничено движение транспорта по площади Минина и Пожарского.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся в связи с празднованием Дня молодежи.

Так, движение закроют на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Гордеевской временно ограничат.