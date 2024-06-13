Уроженец Германии Ремо Кирш стал советником Глеба Никитина

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Уроженец Германии Ремо Кирш, недавно получивший российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Удостоверение, подписанное главой региона Глебом Никитиным, вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
"Нижегородская область все увереннее заявляет о себе как о центре притяжения зарубежных специалистов. Мы видим огромный интерес к нашему региону со стороны настоящих профессионалов своего дела. Яркий пример тому – Ремо Кирш, который выбрал Нижегородскую область своим новым домом. И это только начало! Совсем скоро нас ждёт новая волна переездов, и мы будем рады приветствовать новых талантливых специалистов из-за рубежа. От всей души благодарю Ремо за его активную работу и весомый вклад в то, чтобы о Нижегородской области узнал весь мир", - отметила Ольга Гусева.
В свою очередь, Ремо Кирш поблагодарил за оказанное ему доверие.
Ранее сообщалось, что решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.
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