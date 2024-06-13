Уроженец Германии Ремо Кирш стал советником Глеба Никитина Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уроженец Германии Ремо Кирш, недавно получивший российское гражданство, стал советником губернатора Нижегородской области на общественных началах по вопросам переселения иностранных специалистов в Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Удостоверение, подписанное главой региона Глебом Никитиным, вручила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

"Нижегородская область все увереннее заявляет о себе как о центре притяжения зарубежных специалистов. Мы видим огромный интерес к нашему региону со стороны настоящих профессионалов своего дела. Яркий пример тому – Ремо Кирш, который выбрал Нижегородскую область своим новым домом. И это только начало! Совсем скоро нас ждёт новая волна переездов, и мы будем рады приветствовать новых талантливых специалистов из-за рубежа. От всей души благодарю Ремо за его активную работу и весомый вклад в то, чтобы о Нижегородской области узнал весь мир", - отметила Ольга Гусева.

В свою очередь, Ремо Кирш поблагодарил за оказанное ему доверие.

Ранее сообщалось, что решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.