Глеб Никитин: "Молодость - это время самоопределения, развития, движения вперед" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем молодежи.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём молодежи!

Молодость - это время самоопределения, развития, движения вперед. Важно в этот период не растратить попусту свой потенциал, сконцентрироваться на по-настоящему важных вещах, сделать выбор, который будет оправдан в дальнейшем. Ведь именно в молодости мы закладываем основу своей жизни", - говорится в тексте поздравления.

"Сейчас в Нижегородской области создаются все необходимые условия для того, чтобы помогать молодым людям всесторонне развиваться. Мы уверенно входим в число регионов-лидеров по уровню эффективности молодежной политики. Растет наш молодежный центр "Высота", создаются молодежные центры в округах региона, проводятся масштабные мероприятия, много побед в грантовых конкурсах. И в Нижнем, и в округах у нас очень много ярких, инициативных, талантливых ребят. Спасибо всем, кто прикладывает свои усилия, чтобы наш регион становился лучше с каждым днем!

Хочу поблагодарить и тех, кто помогает молодежи идти вперед. Поддержка нужна во всех сферах: образовании, спорте, науке, промышленности. Молодость везде найдет свой путь, но ей очень нужны мудрые и понимающие наставники, готовые делиться опытом. К счастью, у нас есть такие люди, и на уровне всей страны наставничество становится все более востребованным. Неоценима и помощь семьи: какими бы взрослыми ни пытались казаться молодые люди, без поддержки родных им очень и очень сложно.

Всем представителям молодежи желаю никогда не терять веры в себя, в свое признание, всегда идти вперед! Пусть на вашем пути будет как можно больше хороших людей! С праздником!", - сказал губернатор.