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Бизнес

Более 150 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ЖКХ

22 июня 2024 14:09  [83] Бизнес
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Более 150 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика по направлению ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Встреча организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" областным центром "Мой бизнес".

Потенциальными заказчиками выступили АО "ЕвроСибЭнерго Распределенная генерация", АО "Теплоэнерго", АО "Нижегородский водоканал", ГК "Волгаэнерго".

"На Дне поставщика представители крупных организаций из сферы ЖКХ представили планы по развитию электроэнергетики, водопроводно-канализационного хозяйства и теплоснабжения региона, а также озвучили перечень товаров и услуг, которые они планируют закупать при реализации своих проектов. После официальной части встречи потенциальные поставщики смогли лично задать вопросы заказчикам в формате деловых переговоров", – уточнил глава Минпромторга региона Максим Черкасов.

Также на мероприятии были организованы консультации со специалистами центра "Мой бизнес". Эксперты рассказали участникам встречи об инструментах нацпроектов "Производительность труда", "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", которые позволят региональным предприятиям дорасти до уровня, отвечающего требованиям заказчиков.

Кроме того, состоялась питч-сессия, на которой девять нижегородских производителей продемонстрировали потенциальным заказчикам свою продукцию.

Следующий День поставщика намечен на 27 июня. На нем встретятся потенциальные заказчики и поставщики в сфере медицины. Для участия в мероприятии нужно обратиться областной центр "Мой бизнес".

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Теги:
ЖКХ Предприниматели
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