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Общество

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в Дзержинске

22 июня 2024 11:33  [51] Общество
фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

22 июня в 04:00 на площади Героев в Дзержинске состоялась памятная акция "Огненные картины войны", посвященная Дню памяти и скорби. В память о трагических событиях 1941 года и героических подвигах жителей Дзержинска, с 2021 года носящего почетное звание "Город трудовой доблести", участники акции зажгли около 3 тыс. свечей и выложили из них Вечный огонь и надпись "Мы помним".
 
"Нет в истории человечества более страшной, жестокой и кровопролитной войны, чем та, которая началась тихим и теплым летним утром у стен Брестской крепости. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, но она же стала для всего мира примером мужества, героизма, преданности своему Отечеству, своей стране, своей Родине, – сказал глава города Дзержинска, секретарь местного отделения "Единой России" Иван Носков. – Помним подвиг советских солдат и тружеников тыла, которые подарили нам жизнь и свободу, ценой своих жизней встали на защиту будущих поколений великой страны. Мы помним, какой ценой заплатила наша страна за Победу. Бережно сохранить память, передать ее будущим поколениям, пронести через года – это наш долг перед павшими. Только наша память может сделать их бессмертными, а их подвиг – не напрасным".
 
Все присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
 
"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто в те военные годы шел в бой, мерз в окопах, работал у станка или в поле, чтобы отстоять родную землю, на которой мы с вами имеем счастье жить и растить своих детей, внуков и правнуков. Пусть вклад в Победу наших предков не пропадет даром, а станет уроком и напоминанием о том, что мы должны беречь и уважать свою Родину, ее историю и помнить о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее", – сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.
 
В акции у Вечного огня Дзержинска приняли участие представители администрации и Думы города Дзержинска, члены Общественной палаты и Совета ветеранов СВО, Молодежной администрации и парламента, местных отделений партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии",  движения "Волонтеры Победы", "Юнармии",  Штаба студенческих отрядов и "Движения Первых", волонтеры молодежного центра "Спутник" и неравнодушные жители города.
 
Также более 100 человек приняли участие в акции "Ночь памяти" в Центральном городском кинозале им. Изольды Извицкой. В течение шести часов они смотрели фильмы разных лет, посвященные Великой Отечественной войне, а также могли познакомиться с выставками "Война. Поиск. Память" и "Дзержинск. СВО".
 
Сегодня в Дзержинске во дворе с курдонером на проспекте Ленина, 37 в рамках проекта "Наш дворик: до и после Победы" состоится показ иммерсивного спектакля "Линия жизни". Также гости смогут посетить творческие мастер-классы, написать письма ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.
 
Напомним, 22 июня "Огненные картины войны" появляются во всех Городах-героях, Городах воинской славы и Городах трудовой доблести. Участники акции выкладывают изображение из свечей, посвященное вкладу своего города, района и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединяет общий лозунг – "Помним".
 
В ночь с 21 на 22 июня в парке Победы в Нижнем Новгороде создали "огненную картину войны" в виде выдающегося советского истребителя Ла-7, который по праву считается одним из лучших самолетов Второй мировой войны. Рядом с ним зажгли надпись "Нижний помнит".
 
22 июня по всей области нижегородцы зажигают свечи в память о героях Великой Отечественной войны на торжественных митингах, во время патриотических акций, в окнах своих домов.
 
Патриотическую акцию "Огненные картины войны" "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проводят во всех регионах страны, ежегодно к ней присоединяются десятки зарубежных странах.

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Теги:
ВОВ Дзержинск
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