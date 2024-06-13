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Общество

Нижегородская область предложила создать единый проектный институт для реализации федерального проекта "Вода России"

22 июня 2024 13:08  [63] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская область предложила создать единый проектный институт для реализации федерального проекта "Вода России". С такой инициативой выступил министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров на региональной сессии VIII Всероссийского водного конгресса.

По его словам, качественная предпроектная работа и комплексный подход позволят снизить антропогенное воздействие на водные объекты, выровнять экологическое равновесие, облагородить и обустроить береговую полосу.

"С квалифицированными проектировщиками для разработки типовой проектной документации, предусматривающей комплекс мер не только по расчистке самого русла водного объекта, но и по благоустройству прилегающей территории, а также с учетом решения вопросов ликвидации открытых выпусков в водные объекты и приведения в надлежащее состояние инженерных коммуникаций", - уточнил чиновник.

Согласно информации, в регионе уже расчистили пять рек: Теша, Вичкинза, Сатис, Имза и Княгинка; приведено в порядок русло реки Борзовки в Нижнем Новгороде, начаты работы на озере Утиное в Дзержинске.

Главной темой конгресса в этом году стали "Водные ресурсы России для достижения национальных целей развития страны: новые вызовы и задачи до 2030 года", подытожены результаты 5-летней реализации федпроектов по водным ресурсам в рамках нацпроекта "Экология". Особое внимание уделили ходу выполнения поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, касающихся улучшения состояния водных объектов страны, создания комплексной системы мониторинга качества окружающей среды и развития коммунальной и водохозяйственной инфраструктуры.

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Теги:
Река Экология
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