Юная нижегородка стала победителем международной акции "Диктант Победы"

фото: РИК НРО Единой России

Юная нижегородка стала победителем международной акции "Диктант Победы". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

На площадке "Музея Победы" в Москве наградили 20 победителей. 17-летняя ученица гимназии №2 Нижнего Новгорода Алина Леденцова стала одной из них.

"В этом году очно и онлайн в акции приняли участие порядка 2 миллионов человек. Диктант прошел во всех регионах России и в 61 государстве мира. Он стал самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны. Участников акции становится все больше, и это говорит о высоком уровне интереса людей разных возрастов к истории Великой Отечественной войны", - заявил на церемонии координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратила внимание, что "Диктант Победы" стал такой же неотъемлемой частью празднования Дня Победы, как и "Бессмертный полк", "Георгиевская лента".

"В этих мероприятиях все чаще принимают участие молодые люди. Среди участников "Диктанта Победы" почти две трети - это дети и молодежь", - уточнила она.

Нижегородская школьница Алина Леденцова поделилась, что любовь к истории ей привила ее учитель, а также интерес к историческим фильмам и книгам.

"Я очень была удивлена, что стала победителем среди такого огромного количества участников. Очень рада, что мои знания подтвердились таким образом. Считаю, что историю своей страны должен знать каждый. Ведь, зная историю своих предков, мы можем причислять себя к Отечеству. История нас учит рассудительности, мудрости, воспитывает любовь к Родине, патриотизм. Эти знания помогают по-новому взглянуть на мир, повлиять на будущее страны", - высказалась девушка.

Победители получили призы, а 9 мая 2025 года смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади в качестве гостей.

"Побывать на самом главном и масштабном параде Победы в Москве, увидеть военную технику, марширующих военнослужащих, у которых отточено каждое движение, увидеть ветеранов Великой Отечественной войны, и, конечно же, нашего Президента - для меня большая честь. Я всегда хотела посмотреть парад не по телевизору, а вживую, и вот мне выпала такая возможность!" - добавила Алина Леденцова.

Старшеклассница также увлекается музыкой, пением, танцами, языками, чтением книг, любит готовить и путешествовать по разным городам России. А в будущем хочет стать журналистом.

Стоит отметить, что абитуриенты, правильно ответившие на все 25 вопросов диктанта, получают преференции при поступлении в вузы.

Напомним, 26 апреля "Единая Россия" в шестой раз провела международную акцию "Диктант Победы". Исторический тест написали более 2 млн человек на 28 тыс. площадок в России и 61 стране мира.

В Нижегородской области очно в акции участвовали свыше 20 тыс. человек на более 370 площадках во всех муниципалитетах региона: в учреждениях образования, культуры, на базе предприятий и силовых ведомств, военных частей, общественных организаций.

Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы "Диктанта Победы" перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.