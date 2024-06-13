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Общество

Проект "Судьба солдата. Общественная приёмная" стартовал в День памяти и скорби

22 июня 2024 15:48  [77] Общество
фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

Проект "Судьба солдата. Общественная приемная" стартовал в День памяти и скорби. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

22 июня, в День памяти и скорби, активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" начали сбор запросов от нижегородцев для организации розыска архивных сведений о советских военнослужащих. Приемная работает в рамках федерального проекта "Судьба солдата. Общественная приемная" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Проект призван помочь в розыске и установлении фронтовой судьбы военнослужащих, погибших, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны. Удается найти информацию и о воинах, вернувшихся с фронта живыми, – наградные листы, данные о боевом пути и другие сведения.

"Наши волонтеры на системной основе ведут работу по изучению биографий участников Великой Отечественной войны и поиску архивных данных. Благодаря этому проекту, уверена, мы сможем узнать и новые имена, собрать объемные биографии наших героев. А самое главное, к проекту активно подключается молодое поколение, наши самые юные волонтеры, которые уже присоединяются к работе по сохранению исторической памяти", — поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Среди первых заявок, которые отработали волонтеры, – поиск родственника нижегородца, который считался без вести пропавшим в годы войны. Волонтеры провели работу по поиску архивных сведений и определили, что он захоронен в братской могиле в Белоруссии.
Также в рамках проекта будут собраны лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы войны защитников, будут созданы алгоритмы помощи гражданам, которые ищут своих родных.

Для того чтобы оставить свой запрос на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны, необходимо позвонить по номеру горячей линии ситуационного центра НРО ВОД "Волонтеры Победы" по номеру: 8 (831) 410 81 10, максимально полно указать всю известную информацию о человеке, чью судьбу нужно установить, — ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы или даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма.

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Теги:
ВОВ Волонтеры
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