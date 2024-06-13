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Общество

Телемост между участниками Великой Отечественной войны и СВО провели в Нижнем Новгороде

23 июня 2024 11:14  [95] Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В Нижнем Новгороде провели телемост между участниками Великой Отечественной войны и СВО. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия",  мероприятие организовало региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России"

В Штабе общественной поддержи партии активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" провели мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Почетным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Вазген Григорьевич Оганесян. Ветеран поделился с молодежью личной военной историей и рассказал о жизни после Победы, особо отметив, насколько сплоченнее все стали в эти тяжелые годы.

Его рассказ о том, какие трудности пришлось преодолеть бойцам и мирным людям того времени, их мужество и стремление к Победе, стали для молодых ребят живым уроком истории и примером настоящего патриотизма. Ветеран также дал важные советы молодежи, настоял на необходимости учиться и получать новые знания, а также всегда помнить, насколько важно беречь мир и свободу.

"В Великую Отечественную войну, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших дедов и прадедов, наша страна выстояла и победила. Сегодня перед нами стоят новые испытания, поэтому мы особенно остро ощущаем связь с героическим прошлым. Сплоченность и сила духа народа уничтожила фашизм в то время, единство крепкого тыла и фронта приведет к Победе и в наше время", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Настоящей связью поколений стал телемост с добровольцами-медиками, которые находятся сейчас в Луганской Народной Республике. Они рассказали, что сначала ездили на Донбасс в рамках гуманитарных миссий "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты", а после решили заключить контракт с Минобороны. Добровольцы объяснили свой выбор и мотивацию поехать на фронт желанием помогать нашим бойцам, сохранять их здоровье
и жизни, и главное – верой в Победу.

Молодогвардейцы также обсудили с медиками первоочередные потребности в формировании очередного гуманитарного груза. Было принято решение увеличить количество "сухого душа", что особенно необходимо в жарких погодных условиях.

Завершили мероприятие творчеством. Каждый участник смог проявить свою креативность, разрисовав футболку и заложив в рисунок свой собственный смысл и посыл в будущее, эмоции после прошедшей встречи.

Напомним, активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарной миссией для помощи мирному населению и поддержки российских военнослужащих.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование,
медикаменты, продукты.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки ведется сбор гуманитарной помощи.

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Теги:
ВОВ Единая Россия СВО
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