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Происшествия

Сараи загорелись на улице Усиевича 23 июня

23 июня 2024 14:42  [74] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сараи загорелись на улице Усиевича в Ленинском районе Нижнего Новгорода днем 23 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, хозяйственные постройки воспламенились в районе дома №6.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействовано 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что 100 человек эвакуировали из ТРЦ "Океанис".

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Теги:
МЧС Пожар
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