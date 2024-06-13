Сараи загорелись на улице Усиевича 23 июня

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Сараи загорелись на улице Усиевича в Ленинском районе Нижнего Новгорода днем 23 июня.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, хозяйственные постройки воспламенились в районе дома №6.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействовано 7 единиц техники и 28 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что 100 человек эвакуировали из ТРЦ "Океанис".
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