Предприниматели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ Бизнес

Российские власти планируют с 2025 года расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. В частности, в список хотят добавить россиян, которые не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но фактически ведут предпринимательскую деятельность. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минфина.

В настоящее время право на компенсацию имеют ИП на общей системе налогообложения; физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам; нотариусы и адвокаты; авторы, получающие вознаграждение.

Согласно информации, ведомство предлагает распространить налоговый вычет на физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП - а именно граждан, систематически сдающих в аренду жильё, без перехода на ИП или самозанятость. При этом нововведение не коснётся самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) вместо НДФЛ.

Отмечается, что инициативы стала следствием принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда №6-П. Согласно ему, до 1 января 2025 года действует временное регулирование, по которому предприниматели без регистрации ИП не имеют права на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. После начала 2025 года, если не будет утверждено иных правил, бизнесмены без ИП смогут получать профессиональные налоговые вычеты как в сумме документально подтверждённых расходов, так и в размере 20% дохода при невозможности подтвердить расходы документально.