Замгубернатора Олег Беркович проведёт личный приём граждан 4 июля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович проведёт личный приём граждан 4 июля в 14:00. Об этом проинформировали в пресс-службе облправительства.

Олег Беркович координирует работу органов исполнительной власти региона по вопросам: управления в области профессионального искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, а также профильного образования; проведения культурных социально значимых мероприятий и фестивалей.

Кроме того, он отвечает за развития туризма; сохранение и развитие народных художественных промыслов; создание паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров"; реализацию предпринимательских проектов в сфере общественного питания.

В круг ответственности замгубернатора также входят формирование и реализация молодёжной политики, а также реализации государственной политики в сфере физкультуры и спорта на территории Нижегородской области.

На приём могут записаться жители Нижегородской области, если их вопрос ранее был рассмотрен по компетенции и для принятия решения требуется личное участие заместителя губернатора Олега Берковича.

Для записи необходимо направить письменное или электронное обращение на его имя с изложением сути вопроса. Запись на приём ведётся до 26 июня.

Дополнительную справочную информацию можно получить в приёмной граждан по телефонам: (831) 439-04-98, (831) 430-96-39.