Объем инвестиций в российский майнинг может превысить 60 млрд рублей Бизнес

Объем инвестиций в майнинг в России может превысить 60 млрд рублей за три года, сообщает ТАСС.

Такой прогноз озвучил директор Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов, говоря о возможности принятия сбалансированного регулирования майнинга и криптовалют.

Также в АПМ полагают, что объем мощностей, задействованных в криптодобыче, увеличится на 4 ГВт в ближайшие три года после введения майнинга в правовое поле.

Отмечается, что принятие взвешенного регулирования подстегнет интерес не только к данной отрасли, но и усилит технологический суверенитет России в части разработки новых информационных технологий, аппаратного обеспечения и финансовых технологий.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований станет Минцифры.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено заняться вопросом развития отечественных цифровых финансовых активов. Предполагалось, что кабмин согласует проекты законов об обращении криптовалюты.