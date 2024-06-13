Объем инвестиций в российский майнинг может превысить 60 млрд рублей

Объем инвестиций в майнинг в России может превысить 60 млрд рублей за три года, сообщает ТАСС.
Такой прогноз озвучил директор Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов, говоря о возможности принятия сбалансированного регулирования майнинга и криптовалют.
Также в АПМ полагают, что объем мощностей, задействованных в криптодобыче, увеличится на 4 ГВт в ближайшие три года после введения майнинга в правовое поле.
Отмечается, что принятие взвешенного регулирования подстегнет интерес не только к данной отрасли, но и усилит технологический суверенитет России в части разработки новых информационных технологий, аппаратного обеспечения и финансовых технологий.
Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований станет Минцифры.
Ранее сообщалось, что правительство России намерено заняться вопросом развития отечественных цифровых финансовых активов. Предполагалось, что кабмин согласует проекты законов об обращении криптовалюты.
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