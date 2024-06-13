Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
24 июня 2024 11:32  [100] Объем инвестиций в российский майнинг может превысить 60 млрд рублей
24 июня 2024 07:56  [172] Предприниматели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ
22 июня 2024 14:09  [346] Более 150 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ЖКХ
21 июня 2024 17:41  [410] Нижегородская делегация приняла участие в международной ярмарке в Таджикистане
21 июня 2024 17:22  [646] Компания "Доктор Мебель" планирует начать поставки медицинской и лабораторной мебели медучреждениям Нижегородской области
21 июня 2024 16:08  [355] "Волгаэнерго" стала участником "Дня поставщика" в Нижнем Новгороде
21 июня 2024 14:59  [360] Крупнейшие коммунальные предприятия Нижнего Новгорода представили проекты потенциальным поставщикам
21 июня 2024 12:57  [398] Нижний Новгород вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок
21 июня 2024 12:53  [529] Нижегородское предприятие в два раза сократило время выпуска спецавтомобилей благодаря нацпроекту
21 июня 2024 12:48  [642] ВТБ выяснил, во сколько обойдется свадьба в 2024 году
Бизнес

Объем инвестиций в российский майнинг может превысить 60 млрд рублей

24 июня 2024 11:32  [100] Бизнес

Объем инвестиций в майнинг в России может превысить 60 млрд рублей за три года, сообщает ТАСС.

Такой прогноз озвучил директор Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов, говоря о возможности принятия сбалансированного регулирования майнинга и криптовалют.

Также в АПМ полагают, что объем мощностей, задействованных в криптодобыче, увеличится на 4 ГВт в ближайшие три года после введения майнинга в правовое поле.

Отмечается, что принятие взвешенного регулирования подстегнет интерес не только к данной отрасли, но и усилит технологический суверенитет России в части разработки новых информационных технологий, аппаратного обеспечения и финансовых технологий.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований станет Минцифры. 

Ранее сообщалось, что правительство России намерено заняться вопросом развития отечественных цифровых финансовых активов. Предполагалось, что кабмин согласует проекты законов об обращении криптовалюты.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Банк России Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph