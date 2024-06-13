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Энергетики обновят оборудование на крупнейшем центре питания Нижегородской области

24 июня 2024 12:02  [89] Общество

Филиал ПАО "Россети" – МЭС Волги начал замену опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) разъединителей и шинных опор на подстанции 500 кВ "Нижегородская". Работы направлены на подготовку энергообъекта к предстоящему осенне-зимнему периоду. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей нагорной части Нижнего Новгорода и центральных районов области.

Энергетики заменят 28 единиц ОСИ на современные аналоги российского производства. Это оборудование предназначено для изоляции и крепления шин или токоведущих частей аппаратов на заземленных металлических или бетонных конструкциях. Климатические и погодные факторы сказываются негативно на состоянии ОСИ. Своевременная замена дефектной и выработавшей срок службы изоляции позволяет предотвратить технологические нарушения. 

Мощность подстанции 500 кВ "Нижегородская" составляет 1 004 МВА. Восемь линий электропередачи напряжением 220 и 500 кВ связывают энергообъект с Чебоксарской ГЭС, подстанциями 500 кВ "Луч", 220 кВ "Нагорная" и "Заречная". 

Всего на объектах МЭС Волги в рамках ремонтной кампании 2024 года планируется замена 807 единиц ОСИ. 

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Теги:
Россети
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