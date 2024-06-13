Нижегородских добровольцев проводили на СВО патриотическим концертом Общество

Фото: Дом народного единства

Группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в специальной военной операции.

Как сообщает Дом народного единства, в этот раз военнослужащих приехали поддержать артисты: московский вокалист культовой патриотической группы "Русский стяг" Евгений Долганов и поэтесса Евгения Ловгун.

"Патриотические стихи и песни зарядили нас энергией и настроили на боевой лад. Такое творчество во все времена помогает защищать Родину", - поделился впечатлениями нижегородский доброволец.

Организовали патриотический концерт Штаб Захара Прилепина, "Центр "Пешков" и Центр набора добровольцев.

Напомним, государство обеспечивает защитникам Родины всестороннюю, в том числе материальную поддержку, помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

"Оформление проходит на высшем уровне - четко и быстро. Прошел медкомиссию и сразу же подписал контракт. Так как у меня родилась дочка, попросил дать мне отсрочку на два дня. Необходимо было подготовить все документы, командиры без разговоров пошли на встречу. Задача выполнена, теперь готов со спокойной совестью встать на защиту Родины", - рассказал нижегородский доброволец.

Среди контрактников – и новички в военном деле, и бойцы с опытом. Житель Семёнова возвращается в зону СВО после перерыва.

"Чувствую, что я нужен на передовой. Мною движет чувство долга, необходимо передать свой опыт другим бойцам. Надо помогать. Кто не может идти "за ленту", пусть помогает в тылу, даже морально. Получить письмо - это уже до слез приятно», - рассказал доброволец из Семёнова.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем, регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать вопросы о зачислении в новые военные формирования, по вопросам вступления в которые необходимо обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.